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«Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» в четвертьфинале Лиги чемпионов
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«Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» в четвертьфинале Лиги чемпионов 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Reuters
Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла испанскую «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
Счет на 32-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Пабло Сарабия. Через пять минут мяч в свои ворота отправил игрок «Севильи» Хесус Навас. Во втором тайме победу своей команде принес полузащитник гостей Тьяго Алькантара.
Ответная игра состоится в Мюнхене 11 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч "Севилья" (Севилья, Испания) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 1:2 Голы: 1:0 — Сарабия — 32, 1:1 — Навас — 37 (автогол), 1:2 — Алькантара — 68
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