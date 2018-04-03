«Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла испанскую «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

Счет на 32-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Пабло Сарабия. Через пять минут мяч в свои ворота отправил игрок «Севильи» Хесус Навас. Во втором тайме победу своей команде принес полузащитник гостей Тьяго Алькантара.

Ответная игра состоится в Мюнхене 11 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч "Севилья" (Севилья, Испания) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 1:2 Голы: 1:0 — Сарабия — 32, 1:1 — Навас — 37 (автогол), 1:2 — Алькантара — 68