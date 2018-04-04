Тренер «Баварии» заявил о необходимости улучшения игры команды для победы в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал игру своей команды в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Севильей», сообщает ТАСС

"Мы теряли мяч слишком часто и не могли наладить игру в середине поля. Во втором тайме мы прибавили и в конце концов добыли заслуженную победу. С психологической точки зрения было очень важно быстро сравнять счет, пускай даже нам немного повезло в моменте с голом.

Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны прибавлять", — цитирует Хайнкеса пресс-служба УЕФА

Ранее мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла испанскую «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.