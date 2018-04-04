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Тренер «Баварии» заявил о необходимости улучшения игры команды для победы в ЛЧ
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Тренер «Баварии» заявил о необходимости улучшения игры команды для победы в ЛЧ 

Газета.Ru 2 часа назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал игру своей команды в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Севильей», сообщает ТАСС.
"Мы теряли мяч слишком часто и не могли наладить игру в середине поля. Во втором тайме мы прибавили и в конце концов добыли заслуженную победу. С психологической точки зрения было очень важно быстро сравнять счет, пускай даже нам немного повезло в моменте с голом.
Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны прибавлять", — цитирует Хайнкеса пресс-служба УЕФА.
Ранее мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла испанскую «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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