«Галатасарай» победил «Трабзонспор» с Губочаном и Ндоем и вернулся в лидеры чемпионата Турции 

«Галатасарай» победил «Трабзонспор» в матче чемпионата Турции. За клуб из Трабзона с первых минут вышел бывший защитник "Зенита" и «Динамо» Томаш Губочан. На 56-й минуте его заменил экс-форвард «Локомотива» Даме Ндой. «Галатасарай» вернулся на первое место в таблице, опрежая «Истанбул ББ» на 1 очко.
"Истанбул ББ", в составе которого вышли экс-защитник «Москвы», «Крыльев Советов», «Динамо» и «Анжи» Александр Епуряну и экс-хавбек «Локомотива» Мануэл Да Кошта, победил «Акхисар». За проигравшую команду 85 минут провел бывший форвард «Кубани» Евгений Селезнев.
"Османлыспор", ворота которого защищал экс-голкипер «Динамо» Жидрунас Карчемарскас, сыграл вничью с «Коньяспором». В стартовом составе гостей вышел бывший форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович, которого в концовке встречи заменил экс-капитан «Анжи» Самюэль Это'О.
Чемпионат Турции
Суперлига
27-й тур "Гезтепе" — «Касымпаша» — 0:2 (0:1)
Голы: Сары, 24 (0:1). Трезеге, 90+2 (0:2).
Удаление: Косанович (Г), 71.
"Османлыспор" — «Коньяспор» — 0:0 "Акхисар" — «Истанбул ББ» — 1:2 (1:0)
Голы: Сержинью, 13 (1:0). Элиа, 46 (1:1). Вишча, 75 (1:2).
Удаление: Лопеш (А), 83.
"Галатасарай" — «Трабзонспор» — 2:1 (1:0)
Голы: Фегули, 7 (1:0). Гомис, 60 (2:0). Куцка, 90+2 (2:1).