Ещё
«Галатасарай» победил «Трабзонспор» с Губочаном и Ндоем и вернулся в лидеры чемпионата Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Галатасарай» победил «Трабзонспор» с Губочаном и Ндоем и вернулся в лидеры чемпионата Турции 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Фото: Soccer News
«Галатасарай» победил «Трабзонспор» в матче чемпионата Турции. За клуб из Трабзона с первых минут вышел бывший защитник "Зенита" и «Динамо» Томаш Губочан. На 56-й минуте его заменил экс-форвард «Локомотива» Даме Ндой. «Галатасарай» вернулся на первое место в таблице, опрежая «Истанбул ББ» на 1 очко.
"Истанбул ББ", в составе которого вышли экс-защитник «Москвы», «Крыльев Советов», «Динамо» и «Анжи» Александр Епуряну и экс-хавбек «Локомотива» Мануэл Да Кошта, победил «Акхисар». За проигравшую команду 85 минут провел бывший форвард «Кубани» Евгений Селезнев.
"Османлыспор", ворота которого защищал экс-голкипер «Динамо» Жидрунас Карчемарскас, сыграл вничью с «Коньяспором». В стартовом составе гостей вышел бывший форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович, которого в концовке встречи заменил экс-капитан «Анжи» Самюэль Это'О.
Чемпионат Турции
Суперлига
27-й тур  "Гезтепе" — «Касымпаша» — 0:2 (0:1)
Голы: Сары, 24 (0:1). Трезеге, 90+2 (0:2).
Удаление: Косанович (Г), 71.
"Османлыспор" — «Коньяспор» — 0:0  "Акхисар" — «Истанбул ББ» — 1:2 (1:0)
Голы: Сержинью, 13 (1:0). Элиа, 46 (1:1). Вишча, 75 (1:2).
Удаление: Лопеш (А), 83.
"Галатасарай" — «Трабзонспор» — 2:1 (1:0)
Голы: Фегули, 7 (1:0). Гомис, 60 (2:0). Куцка, 90+2 (2:1).
Спорт-Экспресс: последние новости
Валерий Карпин: "Спартаку" помогать - это неважно. Нам надо "Ростову" помочь" "Амкар" приглашает болельщиков совершить автобусное путешествие в Хабаровск Молодежка "Краснодара" разгромила "Анжи" и упрочила лидерство
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола1
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение