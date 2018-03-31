Осинов: ''Хотелось бы, чтобы ''Ростов'' победил. Команда удачно играет с ЦСКА''

Бывший полузащитник, а ныне главный тренер молодёжного состава ''Ростова'' Михаил Осинов поделился своими ожиданиями от встречи с ЦСКА, которая пройдет 1 апреля в рамках 24 тура РФПЛ. В разговоре с корреспондентом портала ' 'Евро-футбол.ру' Беллой Гаургашвили он отметил, что подопечные Карпина могут взять три очка в предстоящем матче.

— ''Ростов'' — ЦСКА: какие ожидания от предстоящей встречи?

— Хотелось бы, чтобы ''Ростов'' победил и набрал три очка. Наша команда удачно играет с ЦСКА. Соперник очень силен и мотивирован — легко не будет, но домашние стены должны помочь.

— На выезде ''Ростов'' проиграл со счетом 0:2. Значит, дома ситуация может измениться?

— На выезде тяжелее всегда играть, дома совсем другая атмосфера. К тому же это последний матч на ''Олимпе-2''. Мы ожидаем полный стадион. Нужно на положительной ноте закончить выступления на этом стадионе и с хорошим настроением переходить на новую арену.

— Под руководством Карпина команда провела уже три матча. Как вам игра, которую ставит новый тренер команде?

— Очень добротная и интересная игра. Единственное, пока команда не может добиться положительного результата — набрать три очка. Но есть надежда, что в ближайшем туре ''Ростов'' исправит ситуацию. Все для этого у команды есть.

— Отсутствие побед все-таки настораживает?

— Команда играет, готовится к каждому матчу. Это видно. Однако, как говорится, игра забывается, а результат остается.

— Многие игроки ''Ростова'' были вызваны в сборную. В том числе исландские легионеры команды, которые выступали в США. Как отразится перерыв и вынужденные перелеты на игре команды?

— В сборную кого попало не вызывают. Раз вызвали — значит, это лучшие игроки страны, самые достойные. Эти футболисты — профессионалы своего дела, они прекрасно понимают, что нужно выступать на два фронта, а некоторым и на три (плюс какие-то дополнительные турниры). Поэтому перерыв не должен отразиться. Работа будет идти в штатном режиме.

— Как вы оцениваете игру исландских новичков?

— Эти игроки обладают всеми качествами для того, чтобы выступать на отличном уровне. Осталось только до конца включиться в игру, чтобы показать результат, ради которого их сюда брали. Они выступают за сборную своей страны — это уже большой показатель.

— ''Ростов'' проведет, как вы отметили, последнюю игру на ''Олимпе-2''. Переезд на новую арену пойдет команде на пользу?

— Должен. Красивый стадион с крышей — будет возможность для болельщиков приходить на игры с семьями, отдыхать с комфортом. Если еще команда будет показывать красивую игру, то полные трибуны будут обеспечены.

— У ''Ростова'' ожидается довольно непростой конечный отрезок чемпионата. Сильные соперники в концовке — это хорошо или плохо?

— Не имеет значения, когда играть с сильными соперниками: в начале, в середине или в конце сезона. Так сложился календарь, но команда не думает об этом, она готовится в своем режиме. Пусть соперники думают, как играть с ''Ростовом''.

— Забегая немного вперед: какой результат будет для команды наиболее благоприятным по окончанию сезона?

— Шестое место.

"Ростов" и ЦСКА сыграют в воскресенье, в 19:00.