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Калининградская «Балтика» сыграла вничью с командой из Владивостока
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Калининградская «Балтика» сыграла вничью с командой из Владивостока 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
По итогам встречи «Балтика» поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице первенства футбольной национальной лиги.
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Форвард калининградской «Балтики» попал в сборную тура за роскошный гол Балтика» обыграла «Кубань» со счетом 1:0 25-летний футболист умер после попадания мяча в грудь
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