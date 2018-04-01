«Майнц» на своём поле сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией»

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал на своём поле мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, обе команды продлили свои неудачные серии. «Майнц» не может одержать победу в Бундеслиге на протяжении пяти матчей подряд (три ничьи и два поражения), а «Боруссия» не выигрывает четыре игры кряду (три ничьи и одно поражение).

«Боруссия» (37 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (26) находится на 16-й строчке.