Миятович: «Не хотел бы, чтобы в Лиге Чемпионов „Реалу“ попалась „Барселона“ — ни в 1/2 финала, ни в финале»

Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович рассказал, каким он видит финал текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Каким я вижу финал в Киеве? Очевидно, «Реал» должен сыграть в финале. Из всех остальных соперников я хотел бы избежать встречи с «Барселоной» — и в полуфинале, и в финале. Было бы лучше, чтобы кто-то их обыграл. Конечно же, они думают так же о возможной встрече с «Мадридом»… Я думаю, что обе команды предпочитают избежать очных матчей. Так что в финале вижу «Реал Мадрид»… и любую другую команду, кроме «Барселоны», — цитирует Миятовича Marca.