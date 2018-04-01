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Миятович: «Не хотел, чтобы „Реалу“ в четвертьфинале достался „Ювентус“
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Миятович: «Не хотел, чтобы „Реалу“ в четвертьфинале достался „Ювентус“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович высказался о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором королевский клуб сыграет против туринского «Ювентуса».
"До жеребьевки я не хотел, чтобы «Юве» достался «Реалу» по двум причинам. Во-первых, потому что это сложная, эффективная и конкурентоспособная команда, с которой придется сыграть два матча. Во-вторых, потому что я знал, что мне придется давать много таких интервью. Одно дело — обыграть эту команду в одном матче, и совсем другое — встретиться с ней два раза", — цитирует Миятовича Marca.
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