Миятович: «Не хотел, чтобы „Реалу“ в четвертьфинале достался „Ювентус“

Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович высказался о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором королевский клуб сыграет против туринского «Ювентуса».

"До жеребьевки я не хотел, чтобы «Юве» достался «Реалу» по двум причинам. Во-первых, потому что это сложная, эффективная и конкурентоспособная команда, с которой придется сыграть два матча. Во-вторых, потому что я знал, что мне придется давать много таких интервью. Одно дело — обыграть эту команду в одном матче, и совсем другое — встретиться с ней два раза", — цитирует Миятовича Marca.