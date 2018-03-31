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«Динамо» М — «Арсенал» Т: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск
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«Динамо» М — «Арсенал» Т: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 31 марта, в Москве, на стадионе «Арена Химки» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал».
Матч обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В последней встрече между этими командами была зафиксирована победа «Арсенала» со счётом 1:0.
На данный момент «Динамо» находится на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» располагается на седьмой позиции.
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