«Динамо» М — «Арсенал» Т: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 31 марта, в Москве, на стадионе «Арена Химки» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал».

Матч обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В последней встрече между этими командами была зафиксирована победа «Арсенала» со счётом 1:0.

На данный момент «Динамо» находится на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» располагается на седьмой позиции.