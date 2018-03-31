Наставник «Лас Пальмаса»: «Нас не устраивает ничья в матче с „Реалом“

Главный тренер «Лас Пальмаса» Пако Хемес высказался в преддверии матча 30-го тура Примеры против мадридского "Реала"

"Мы не знаем, сколько нам нужно будет очков, чтобы спастись от вылета. Нам нужно выигрывать. Конечно, «Реал» будет больше думать о Лиге Чемпионов. Но всё равно они выйдут побеждать. «Реал» нам ничего не подарит, и мы должны думать о своих интересах. Они выпустят команду, которая, по мнению Зидана, будет способна одержать победу, а нас ничья не устраивает" — приводит слова Хемеса AS.