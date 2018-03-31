Аршавин сделал голевую передачу в матче за «Кайрат» 

Спорт-Экспресс: последние новости

"Ливерпуль" продолжает вести переговоры о продлении контракта с Джаном

Доменико Кришито: "Мы знали в начале сезона, что столкнемся с кризисом"

Эрнесто Вальверде: "Поединок с "Севильей" так же важен, как и игра с "Ромой"