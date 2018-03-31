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Аршавин сделал голевую передачу в матче за «Кайрат»
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Аршавин сделал голевую передачу в матче за «Кайрат» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин сделал голевую передачу на Изаэла в матче третьего тура чемпионата Казахстана против «Актобе». Российский форвард помог своей команде сравнять счет во встрече. В настоящее время в игре идет второй тайм, счет 1:1.
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