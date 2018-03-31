Рыков: «Динамо» не будет по-особенному готовиться ко встрече с Дзюбой

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», а также выразил мнение, что его команда знакома с тем, как действует на поле форвардом соперников Артём Дзюба

«Для нас это важная игра, потому что очков не хватает. «Арсенал» чуть повыше в таблице, и надо догонять. Нам нужно набирать три очка. Не в первый раз играю против Дзюбы, поэтому что здесь такого? Знаем, как и что он делает. Так что, думаю, особой подготовки к Артёму не будет. У них вся команда хорошая», — сказал Рыков в эфире телеканала «Наш футбол».