Родолфо: сегодня будет сложно, но три очка возьмёт «Ахмат»

Защитник грозненского «Ахмата» Родолфо поделился ожиданиями от матча 24-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровском».

«Будет хороший и тяжёлый матч. Конечно, нельзя сказать, что поле самое хорошее, но придётся на нём играть, хоть это и будет тяжело для обеих команд. Нас ждёт хороший соперник, несмотря на его текущее положение в турнирной таблице. Поэтому думаю, что сегодня будет интересно. Дай бог, чтобы мы победили. У них молодая команда, хорошо бегают, очень прилично подготовлены физически. Конечно, готовились, посмотрели видео, как обычно. Сегодня будет сложно, но три очка к нам придут», — сказал Родолфо в эфире телеканала «Наш футбол».