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Родолфо: сегодня будет сложно, но три очка возьмёт «Ахмат»
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Родолфо: сегодня будет сложно, но три очка возьмёт «Ахмат» 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник грозненского «Ахмата» Родолфо поделился ожиданиями от матча 24-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровском».
«Будет хороший и тяжёлый матч. Конечно, нельзя сказать, что поле самое хорошее, но придётся на нём играть, хоть это и будет тяжело для обеих команд. Нас ждёт хороший соперник, несмотря на его текущее положение в турнирной таблице. Поэтому думаю, что сегодня будет интересно. Дай бог, чтобы мы победили. У них молодая команда, хорошо бегают, очень прилично подготовлены физически. Конечно, готовились, посмотрели видео, как обычно. Сегодня будет сложно, но три очка к нам придут», — сказал Родолфо в эфире телеканала «Наш футбол».
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