Хет-трик Лобанова принёс победу «Рубину» над «Уралом» в молодёжном первенстве

В матче 24-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила в манеже «Урал» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей все три гола на свой счёт записал полузащитник Тимур Лобанов. За «Урал» отличился Дмитрий Маковский. Таким образом, казанская команда прервала серию из трёх матчей без побед в молодёжном первенстве.

«Рубин» (35 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Урал» (11) находится на 16-й строчке.

Посмотреть голы молодёжной команды «Рубина» можно в «твиттере» казанского клуба.