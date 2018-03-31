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Евсеев: не считаю матч с «Локо» особенным, «Амкар» постарается дать бой лидеру
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Евсеев: не считаю матч с «Локо» особенным, «Амкар» постарается дать бой лидеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренер «Амкара» Вадим Евсеев, ранее выступавший за «железнодорожников», поделился ожиданиями от матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Является ли для меня матч с «Локомотивом» особенным? Это не мой матч, не матч тренера. Это матч команды «Амкар», поэтому такой посыл мне непонятен. Играет «Амкар», который попал в сложную ситуацию. Мы постараемся показать хорошую игру, воплотить то, что старались наиграть, и дать бой лидеру чемпионата», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».
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