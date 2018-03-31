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Хет-трик Лобанова принес «Рубину» победу над «Уралом» в молодежном первенстве России
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Хет-трик Лобанова принес «Рубину» победу над «Уралом» в молодежном первенстве России 

Р-Спорт 1 час назад
Казанский «Рубин» обыграл на выезде екатеринбургский "Урал" в матче 24-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Тимур Лобанов, отличившийся на 18-й, 32-й и 68-й минутах, у хозяев мяч забил Дмитрий Маковский (46).
Основные команды «Урала» и «Рубина» встретятся в рамках 24-го тура чемпионата России в воскресенье. Данный матч будет первой тестовой игрой на поле «Екатеринбург Арены», которая примет матчи чемпионата мира.
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