«Урал» и «Рубин» сыграли вничью

Воскресную программу 24-го тура российской премьер-лиги открыл матч а Екатеринбурге, где «Урал» принимал казанский «Рубин» . Встреча завершилась вничью 1:1.

В первом тайме интереснее смотрелись гости. И неслучайно, что именно они первыми добились успеха. На 34 минуте полузащитник «Рубина» Павел Могилевец прострелил в штрафную, где Ивелин Попов нанес точный удар по воротам «Урала». Этот гол оказался единственным в первом тайме.

Концовка матча прошла в нервной борьбе с большим количеством нарушений правил. Хозяева доигрывали в меньшинстве — вторую желтую карточку заработал Эрик Бикфалви. Соперники так и не выявили победителя — ничья 1:1. «Урал» набрал 29 очков и занимает 8 место. У «Рубина» на очко меньше и девятая позиция.