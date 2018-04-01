«Урал» и «Рубин» сыграли вничью 

Воскресную программу 24-го тура российской премьер-лиги открыл матч а Екатеринбурге, где «Урал» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью 1:1.
В первом тайме интереснее смотрелись гости. И неслучайно, что именно они первыми добились успеха. На 34 минуте полузащитник «Рубина» Павел Могилевец прострелил в штрафную, где Ивелин Попов нанес точный удар по воротам «Урала». Этот гол оказался единственным в первом тайме.
После перерыва «Урал» прибавил и в скорости, и в движении. Оборона «Рубина» в какой-то момент дрогнула. На 69 минуте игрок гостей Егор Сорокин сыграл рукой в собственной штрафной. Но Николай Димитров не смог реализовать пенальти, вратарь Сослан Джанаев разгадал намерения пенальтиста. Однако вскоре счет стал равным после удара Эрика Бикфалви.
Концовка матча прошла в нервной борьбе с большим количеством нарушений правил. Хозяева доигрывали в меньшинстве — вторую желтую карточку заработал Эрик Бикфалви. Соперники так и не выявили победителя — ничья 1:1. «Урал» набрал 29 очков и занимает 8 место. У «Рубина» на очко меньше и девятая позиция.