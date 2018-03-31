«Сибирь» обыграла «Химки», а «Шинник» и петербургское «Динамо» поделили очки

В матче 30-го тура первенства России в ФНЛ «Сибирь» обыграла дома «Химки» со счетом 2:0. В другом матче петербургское «Динамо» сыграло вничью с «Шинником» — 0:0.

Первенство России

30-й тур "Динамо" (Санкт-Петербург) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0 "Динамо": Генералов, Юрганов, Бычков, Коваленко, Бабенков, Кулишев, Песегов, Цвейба, Соловьев (Рогов, 63), Барсов, Киреенко.

"Шинник": Антипин, Ятченко, Чистяков, Жестоков, Самойлов (Булия, 78), Щадин, Дроздов, Крамаренко (Кагермазов, 90), Нарылков, Низамутдинов, Безлихотнов (Земсков, 61).

Предупреждения: Низамутдинов, 54. Самойлов, 73.

Судья: Чебан (Москва).

"Сибирь" (Новосибирск) — «Химки» — 2:0 (1:0)

Голы: Житнев, 18 — с пенальти (1:0). Житнев, 74 (2:0).

"Сибирь": Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко, Цховребов, Аравин, Чеботару, Житнев (Дудолев, 90+3), Беляев (Азаров, 64), Галыш (Гладышев, 45), Дегтярев (Коржунов, 61).

"Химки": Исупов, Данилкин, Шумских, Заика, А. Д. Яковлев (Петрусев, 46), Лисинков, Поярков (Пичугин, 60), Мостовой (Радченко, 71), Талалай, М. С. Яковлев (Батов, 82), Веркашанский.

Предупреждения: А. Д. Яковлев, 18. Беляев, 57. Полюткин, 90. Данилкин, 90+3.

Судья: Шадыханов (Москва).