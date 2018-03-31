Ещё
Павел Комолов: «Амкар» хочет играть дома"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павел Комолов: «Амкар» хочет играть дома" 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Полузащитник «Амкара» Павел Комолов в перерыве матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1) отметил, что его команда сохранять шансы на ничью и даже победу в матче.
— Играем нормально. Матч такой, что у нас есть шансы сравнять счет и даже выиграть, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Комолов. — Нужно сохранять спокойствие и не торопиться в решающей стадии. То, что больше набираем очков на выезде — стечение обстоятельств. Мы хотим играть дома при своих болельщиках.
Трансляция матча «Амкар» — «Локо»
Спорт-Экспресс: последние новости
"Сибирь" обыграла "Химки", а "Шинник" и петербургское "Динамо" поделили очки Купер побил рекорд Тортореллы по количеству побед с "Тампой" Вадим Евсеев: "Амкар" постарается дать бой лидеру чемпионата"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение