Павел Комолов: «Амкар» хочет играть дома"

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов в перерыве матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1) отметил, что его команда сохранять шансы на ничью и даже победу в матче.

— Играем нормально. Матч такой, что у нас есть шансы сравнять счет и даже выиграть, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Комолов. — Нужно сохранять спокойствие и не торопиться в решающей стадии. То, что больше набираем очков на выезде — стечение обстоятельств. Мы хотим играть дома при своих болельщиках.

Трансляция матча «Амкар» — «Локо»