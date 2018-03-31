«Кубань» обыграла на выезде «Енисей»

В матче 30-го тура первенства России в ФНЛ «Кубань» на выезде обыграла «Енисей» со счетом 2:0.

Первенство России

30-й тур "Енисей" (Красноярск) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:0)

Голы: Байрыев, 47 (0:1). Гай, 73 (0:2).

"Енисей": Нестеренко, Мильдзихов (Саркисов, 61), Кичин, Васильев, Жиров, Иванов, Фатуллаев (Стеклов, 81), Исаев (Сердеров, 74), Обрадович, Комков, Кутьин (Малоян, 77).

"Кубань": Дюпин, Байрыев, Пономарев, Марков, Клещенко, Лобкарев (Сидоров, 84), Маляров, Алейник (Каусаров, 90+1), Гай, Обухов (Завезен, 21), Гогниев (Нурисов, 61).

Предупреждения: Гогниев, 27. Обрадович, 27. Байрыев, 31. Клещенко, 62. Маляров, 71.

Судья: Турбин (Дмитров).