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Дзюба и Новосельцев — в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Динамо»
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Дзюба и Новосельцев — в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Динамо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны стартовый составы «Динамо» и «Арсенала» на матч 24-го тура премьер-лиги. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Теттех, Луценко. Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Хольмен, Соснин, Темников, Марков, Обольский.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Новосельцев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Дзюба, Кангва. Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Буранов, Ивакин, Александров, Шевченко, Аджоев, Расич.
Трансляция матча «Динамо» — «Арсенал»
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