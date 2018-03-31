Дзюба и Новосельцев — в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Динамо»

Стали известны стартовый составы «Динамо» и «Арсенала» на матч 24-го тура премьер-лиги. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Теттех, Луценко. Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Хольмен, Соснин, Темников, Марков, Обольский. "Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Новосельцев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Дзюба, Кангва. Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Буранов, Ивакин, Александров, Шевченко, Аджоев, Расич. Трансляция матча «Динамо» — «Арсенал»