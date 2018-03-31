«Ахмат» не смог обыграть «СКА-Хабаровск»

В матче 24-го тура премьер-лиги «Ахмат» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» — 0:0. Грозненский клуб догнал в турнирной таблице «Рубин» и «Ростов», набрав 27 очков.