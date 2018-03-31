«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в Грозном

«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в матче 24-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 0:0.

«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч в сезоне.

грозненский «Ахмат» с 27 очками в активе располагается на одиннадцатой строчке турнирной таблицы РФПЛ. «СКА-Хабаровск» продолжает пребывать на последнем, 16-м месте в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.