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«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в Грозном
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«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в Грозном 

Чемпионат.com 1 час назад
«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в матче 24-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 0:0.
«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч в сезоне.
грозненский «Ахмат» с 27 очками в активе располагается на одиннадцатой строчке турнирной таблицы РФПЛ. «СКА-Хабаровск» продолжает пребывать на последнем, 16-м месте в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.
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