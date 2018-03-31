«Жирона» и «Леванте» сыграли вничью

В матче 30-го тура чемпионата между «Жироной» и «Леванте» была зафиксирована ничья — 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме.

«Жирона» с 44 очками в активе приблизилась к зоне Лиги Европы на расстояние 1 пункта, клуб занимает в турнирной таблице Ла Лиги седьмое место.

«Леванте» довел число набранных в чемпионате очков до 28, чем увеличил отрыв от зоны вылета до 7 пунктов. Клуб из Валенсии расположился в турнирной таблице на 17-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера

30-й тур «Жирона» — «Леванте» — 1:1 (0:0)

Голы: Гранель, 54 — Моралес, 68.