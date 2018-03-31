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Р. Билялетдинов: в матче с «Ахматом» помог опыт игр со «Спартаком»
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Р. Билялетдинов: в матче с «Ахматом» помог опыт игр со «Спартаком» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «СКА-Хабаровск»Ринат Билялетдинов подвёл итоги матча 24-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:0).
«Конечно, результатом доволен. Всегда хочется большего, но, наверное, мы не наиграли на победу. Тем не менее сумели отстоять ворота, и я думаю, что ничья — это для нас больше приобретение, чем потеря. До победы ещё работать и работать. Соперник мастеровит, и каждый его игрок индивидуально сильнее наших. Старались, а много потерь связываю с отсутствием опыта и нервозностью. Помог опыт, приобретённый в прошлых матчах со „Спартаком“ и „Уралом“, — сказал Билялетдинов в эфире канала «Футбол 3».
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