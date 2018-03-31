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«РФПЛ еще ничего не обсуждала». Геркус — о запрете на проведение домашних матчей на полях соперника
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«РФПЛ еще ничего не обсуждала». Геркус — о запрете на проведение домашних матчей на полях соперника 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России от «Амкара» (1:2) прокомментировал решение рабочей группы РФПЛ о запрете на проведение домашних матчей на полях соперника со следующего сезона. Сегодняшняя встреча прошла на домашней арене железнодорожников.
— Ну и замечательно. Они могли только предложение внести. Лига еще не собиралась и ничего не обсуждала, — сказал Геркус. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
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