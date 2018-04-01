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Конте: «Челси» должен обыгрывать «Тоттенхэм», если хочет играть в Лиге чемпионов"
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Конте: «Челси» должен обыгрывать «Тоттенхэм», если хочет играть в Лиге чемпионов" 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул важность матча против «Тоттенхэма».
"Мы знаем, что «Челси» должен обыгрывать «Тоттенхэм», если хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нам предстоит дерби и очень важный матч, в котором нам нужны три очка. Нужно сосредоточиться на том, чтобы достичь своей цели. Будет непросто, ведь нам будет противостоять очень сильная команда, которая идёт выше нас в таблице.
Мы должны выработать победный менталитет и всегда стараться играть только на победу. Это единственный способ чего-то добиться", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» стартует в 18:00 мск.
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