Конте: «Челси» должен обыгрывать «Тоттенхэм», если хочет играть в Лиге чемпионов"

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул важность матча против «Тоттенхэма».

"Мы знаем, что «Челси» должен обыгрывать «Тоттенхэм», если хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нам предстоит дерби и очень важный матч, в котором нам нужны три очка. Нужно сосредоточиться на том, чтобы достичь своей цели. Будет непросто, ведь нам будет противостоять очень сильная команда, которая идёт выше нас в таблице.

Мы должны выработать победный менталитет и всегда стараться играть только на победу. Это единственный способ чего-то добиться", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

Матч «Челси» — «Тоттенхэм» стартует в 18:00 мск.