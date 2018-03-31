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Миодраг Божович: «Не думаю, что на „Арсенал“ повлияла пауза на матчи сборных»
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Миодраг Божович: «Не думаю, что на „Арсенал“ повлияла пауза на матчи сборных» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что решил дать шанс защитнику Ивану Новосельцеву. Специалист также добавил, что пауза на игры сборных не повлияла на его команду.
— У Горбатенко 4 желтых карточек, поэтому он не сможет сегодня играть, — сказал во флеш-интервью Божович. — Вместо него поставили Сунзу, который будет играть на позиции опорного полузащитника, а на позицию Горбатенко Берхамова.
Новосельцев? Он с нами два месяца. Он хорошо работал и мы решили дать ему шанс.
Не думаю, что на нас как-то повлияла пауза, потому что все игроки были в расположении «Арсенала».
Трансляция матча «Динамо» — «Арсенал»
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