Миодраг Божович: «Не думаю, что на „Арсенал“ повлияла пауза на матчи сборных»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что решил дать шанс защитнику Ивану Новосельцеву . Специалист также добавил, что пауза на игры сборных не повлияла на его команду.

— У Горбатенко 4 желтых карточек, поэтому он не сможет сегодня играть, — сказал во флеш-интервью Божович. — Вместо него поставили Сунзу, который будет играть на позиции опорного полузащитника, а на позицию Горбатенко Берхамова.

Новосельцев? Он с нами два месяца. Он хорошо работал и мы решили дать ему шанс.

Не думаю, что на нас как-то повлияла пауза, потому что все игроки были в расположении «Арсенала».

Трансляция матча «Динамо» — «Арсенал»