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Тренер «Арсенала» назвал матч против «Динамо» худшим под его руководством
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Тренер «Арсенала» назвал матч против «Динамо» худшим под его руководством 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против московского «Динамо».
"Мы не успевали контролировать мяч, а «Динамо» оказало хорошее давление на нас, первые 30 минут мы вообще не могли выйти из обороны. При этом в перерыве игроки жаловались, что они уставшие, меня это очень удивило. Пока это худшая игра, которая была у меня в тульском клубе, но будем делать выводы", — приводит слова Божовича ТАСС.
Встреча между «Динамо» и «Арсеналом», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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