Хохлов: для «Динамо» каждая игра, как финал. С «Арсеналом» сыграем на победу

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

«Для нас сейчас каждая игра — важнейшая, каждая как финал. Поэтому, мне кажется, дополнительно мотивировать игроков даже не стоит. Все понимают ситуацию и ответственность за результат. Нам нужны победы — это придаёт уверенности и помогает улучшить турнирное положение. Поэтому мы, естественно, будем играть на победу.

Пауза не пошла на руку, потому что готовились два месяца, потом три недели находишься без игровой практики, хоть и проводили контрольные матчи, двусторонку. Игроки, уезжавшие в сборные, вернулись без травм, так что всё хорошо», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».