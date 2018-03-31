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Божович: «Арсенал» должен дать шанс Новосельцеву, для этого его и брали
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Божович: «Арсенал» должен дать шанс Новосельцеву, для этого его и брали 

Чемпионат.com 49 минут назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Динамо».
«У Горбатенко четыре жёлтые карточки, так что сегодня он не сможет играть. На его позицию поставили Сунзу, но в опорной зоне будет играть Берхамов. Новосельцев с нами уже два месяца, работал хорошо, жив-здоров, и мы должны дать ему шанс, потому что для того и забирали его — чтобы дать шанс.
У нас много игроков в сборных не было. Только Александров и Джорджевич. Последний травмирован, так что помочь не сможет сегодня. Михаил — на скамейке. Не думаю, что эта пауза на нас повлияет, потому что все игроки находились у нас», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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