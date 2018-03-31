Ещё
Божович: «Динамо» было лучше «Арсенала», ничья была бы несправедливой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Божович: «Динамо» было лучше «Арсенала», ничья была бы несправедливой 

Чемпионат.com 35 минут назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1).
«Динамо» было сегодня лучше. Даже если бы мы сегодня сыграли вничью, я бы не сказал, что это справедливо. Это одна из наших худших игр в этом чемпионате. Просто повезло, что первыми забили гол, а по игре сегодня что-то с нами было не так. Надеюсь, Дзюба продолжит в том же духе. Он очень качественный игрок, вопросов нет. Сказались кадровые проблемы. Горбатенко в этом чемпионате для нас очень важный футболист. Но я думаю, что желания у «Динамо» было гораздо больше. Они лучше двигались, выигрывали единоборства, поэтому и победили", — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
«Динамо» вырвало победу у «Арсенала» «Интер» разгромил «Верону», «Лацио» забил шесть голов «Беневенто» «Авангард» забил четыре безответных мяча в ворота «Факела»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказываются вернуть украденную медаль11
Испанский футболист выпал с третьего этажа
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение