Божович: «Динамо» было лучше «Арсенала», ничья была бы несправедливой

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1).

«Динамо» было сегодня лучше. Даже если бы мы сегодня сыграли вничью, я бы не сказал, что это справедливо. Это одна из наших худших игр в этом чемпионате. Просто повезло, что первыми забили гол, а по игре сегодня что-то с нами было не так. Надеюсь, Дзюба продолжит в том же духе. Он очень качественный игрок, вопросов нет. Сказались кадровые проблемы. Горбатенко в этом чемпионате для нас очень важный футболист. Но я думаю, что желания у «Динамо» было гораздо больше. Они лучше двигались, выигрывали единоборства, поэтому и победили", — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».