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«Динамо» — «Арсенал»: Новосельцев играет в матче РФПЛ впервые с ноября 2016 года
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«Динамо» — «Арсенал»: Новосельцев играет в матче РФПЛ впервые с ноября 2016 года 

Чемпионат.com 31 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев, права на которого принадлежат «Зениту», вышел в стартовом составе на выездной матч с московским «Динамо» в 24-м туре российской Премьер-Лиги.
Таким образом, Новосельцев впервые с 27 ноября 2016 года появился на поле в матче чемпионата России. В тот раз 26-летний футболист, выступая за «Зенит», провёл на поле всю игру с «Краснодаром» (1:2).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.
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