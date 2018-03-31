«Динамо» — «Арсенал»: Новосельцев играет в матче РФПЛ впервые с ноября 2016 года

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев , права на которого принадлежат «Зениту» , вышел в стартовом составе на выездной матч с московским «Динамо» в 24-м туре российской Премьер-Лиги.

Таким образом, Новосельцев впервые с 27 ноября 2016 года появился на поле в матче чемпионата России. В тот раз 26-летний футболист, выступая за «Зенит», провёл на поле всю игру с «Краснодаром» (1:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.