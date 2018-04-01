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Дмитрий Аленичев: «Может быть, хорошо, что „Енисей“ проиграл „Кубани“
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Дмитрий Аленичев: «Может быть, хорошо, что „Енисей“ проиграл „Кубани“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Кубани» (0:2) в матче 30-го тура ФНЛ отметил, что во встрече было больше сумбура со стороны его команды, чем осмысленных действий. Он также добавил, что игроков ждут восемь тяжелых туров, и у них нет права на ошибку.
— В первом тайме у нас было ощутимое преимущество, которое, к сожалению, не смогли воплотить в голы. Один только Марко Обрадович мог забить мяча два-три. Но, к сожалению, не получилось, реализация у нас хромает, — приводит официальный сайт «Енисея» слова Аленичева. — В перерыве я сказал то, что в итоге и произошло. Футбол может наказать за такую расточительность, что и случилось. Мы пропустили вовсе необязательный гол на второй минуте второго тайма, который нас надломил. После первого пропущенного гола у нас уже особо не получалась игра. Больше было сумбура, чем осмысленных действий. И, на мой взгляд, пропустили какой-то детский второй гол, и игра уже практически была завершена.
Может быть, с одной стороны хорошо, что проиграли, потому что сейчас остается восемь туров. Нужно, чтобы все футболисты были максимально сконцентрированы на тяжелой работе, которая предстоит. Соперники набирают уже очки, поэтому права на ошибку у нас теперь уже нет. Я понимаю, что нас ждут восемь тяжелейших туров, к которым мы должны быть готовы, а задача как стояла, так стоит — прямой выход в премьер-Лигу. Надеюсь на понимание своих футболистов.
"Енисей" лидирует в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 очков. У идущих следом «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на один балл меньше.
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