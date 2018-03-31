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«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом»
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«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом» 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тамбове на стадионе «СТЦ Тамбов» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 16-й минуте нападающий Александр Соболев вывел самарскую команду вперёд, а в начале второго тайма защитник Дмитрий Ятченко забил второй гол, установив окончательный счёт в матче.
«Крылья Советов» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице первенства. «Тамбов» (50) располагается на пятой позиции.
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