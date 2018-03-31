«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом»

«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тамбове на стадионе «СТЦ Тамбов» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 16-й минуте нападающий Александр Соболев вывел самарскую команду вперёд, а в начале второго тайма защитник Дмитрий Ятченко забил второй гол, установив окончательный счёт в матче.

«Крылья Советов» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице первенства. «Тамбов» (50) располагается на пятой позиции.