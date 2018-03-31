Ещё
Геркус: отрыв «Локомотива» от конкурентов по чемпионату России до сих пор комфортный
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геркус: отрыв «Локомотива» от конкурентов по чемпионату России до сих пор комфортный 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Отрыв московского «Локомотива» от конкурентов в борьбе за победу в чемпионате России по футболу даже несмотря на поражение от «Амкара» является комфортным. Такое мнение журналистам высказал президент железнодорожников Илья Геркус.
"Локомотив" в субботу проиграл «Амкару» в 24-м туре чемпионата страны. В турнирной таблице чемпионата «Локомотив» продолжает лидировать, набрав 49 очков и имея игру в запасе. Железнодорожники опережают московский "Спартак", занимающий второе место, на пять очков.
"Трагедии не произошло, мы соберемся и выиграем оставшиеся матчи. У нас нет опасений, у нас до сих пор комфортное преимущество перед преследователями", — оценил перспективы клуба на победу в чемпионате Геркус.
По мнению президента железнодорожников, поражение от «Амкара» связано с паузой на матчи сборных. «Это обычный наш период после паузы на игры сборных — мы разбалансированы, немного потеряли совместные взаимодействия. Сейчас, думаю, мы их найдем, восстановимся, и дальше все будет хорошо. Судейство, видимо, было сложное — пенальти как в первом, так и во втором случае, на усмотрение судьи», — прокомментировал он матч.
В следующем туре «Локомотив» 8 апреля примет «Ростов».
ТАСС: последние новости
Семин не видит преимуществ из-за переноса матча РФПЛ с "Амкаром" на поле "Локомотива" "Крылья Советов" обыграли "Тамбов" в матче ФНЛ, сократив отставание от лидера Россияне Даянов и Мыскин стали победителями первого в истории ЧЕ по волейболу на снегу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказываются вернуть украденную медаль13
Испанский футболист выпал с третьего этажа1
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение