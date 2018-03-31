Рыбусь: «Локомотив» был в шоке, когда «Амкар» быстро забил два гола 

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал результат матча с «Амкаром» (1:2) в 24-м туре чемпионата России.
«Не знаю, в чём дело, будем разбираться и делать выводы по этой игре. Так играть нельзя, когда борешься за чемпионство. Первый тайм был наш, но у «Амкара» моменты тоже были. Во втором тайме соперник был хорош в контратаке, создавал моменты и забил эти голы. С желанием всё было в порядке. Был хороший настрой перед игрой. Я не был на сборе из-за матча сборной, но команда отлично готовилась в Сочи. Чувствовали себя сегодня как дома, поддержка была хорошая. Нужно сказать спасибо болельщикам. Будем стараться взять три очка в следующей игре. Что касается переноса матча в Москву, не я решаю, где играть. Где скажут, там и будем. Если «Спартак» будет добиваться переноса своего матча в Москву, это также не будет меня касаться. В раздевалке тренер сказал, что надо добавлять и быть сконцентрированными. Сказал, что надо играть с головой. Что было после матча — не хочу об этом рассказывать. Были в шоке, когда «Амкар» быстро забил два гола, это было очень неожиданно», — передаёт слова поляка корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.