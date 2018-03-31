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«Локомотив» сенсационно проиграл «Амкару» в чемпионате России
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«Локомотив» сенсационно проиграл «Амкару» в чемпионате России 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
«Локомотив» неожиданно уступил «Амкару» в матче чемпионата России. Поединок состоялся в рамках 24-го тура РФПЛ и завершился победой пермской команды 2:1. «Локомотив» открыл счет на 16-й минуте матча. Ари заработал пенальти для «железнодорожников», который реализовал Мануэл Фернандеш. На 49-й минуте арбитр встречи назначил еще один 11-метровый, но на этот раз в ворота «Локомотива». К мячу подошел Аарон Оланаре и переиграл Гилерме. Спустя 10 минут Оланаре эффектным ударом оформил дубль и принес «Амкару» сенсационную победу в матче. Благодаря этой победе «Амкар» смог покинуть зону вылета и занимает 12-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ. В следующем туре «Амкар» встретится со «СКА-Хабаровском». «Локомотив», в свою очередь, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Ростовом». Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение своего клуба следующим образом: «Все-таки непросто играть, когда большая часть игроков приехала накануне игры. Но все играли не лучшим образом. До перерыва мы действовали лучше, но из-за быстрого гола растерялись. В первом тайме играли неплохо, вели игру, но нам не хватило второго гола. Мы обострили ситуацию в чемпионате. Теперь будет интереснее. Все начинается сначала. Но сокращение отрыва не будет на нас давить», — сказал Семин.
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