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Алексей Козлов: «Думаю, во втором тайме „Динамо“ все-таки забьет»
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Алексей Козлов: «Думаю, во втором тайме „Динамо“ все-таки забьет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Динамо» Алексей Козлов выразил мнение, что игра 24-го тура чемпионата России против «Арсенала» проходит при преимуществе бело-голубых. По мнению футболиста, во втором тайме команде все же удастся забить гол.
— С первых минут хотели начать агрессивно, взять мяч под контроль, — сказал Козлов в эфире канала «Наш футбол». — Нам это удалось. Осталось только забить гол. Много подходов, но голевых моментов как таковых не было. Думаю, во втором тайме забьем все-таки.
Установка была активно играть на флангах, побольше подавать в штрафную. Осталось только забить.
Трансляция матча «Динамо» — «Арсенал»
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