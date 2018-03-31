Алексей Козлов: «Думаю, во втором тайме „Динамо“ все-таки забьет»

Защитник «Динамо» Алексей Козлов выразил мнение, что игра 24-го тура чемпионата России против «Арсенала» проходит при преимуществе бело-голубых. По мнению футболиста, во втором тайме команде все же удастся забить гол.

— С первых минут хотели начать агрессивно, взять мяч под контроль, — сказал Козлов в эфире канала «Наш футбол». — Нам это удалось. Осталось только забить гол. Много подходов, но голевых моментов как таковых не было. Думаю, во втором тайме забьем все-таки.

Установка была активно играть на флангах, побольше подавать в штрафную. Осталось только забить.

Трансляция матча «Динамо» — «Арсенал»