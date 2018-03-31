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«Интер» разгромил «Верону», «Лацио» забил шесть голов «Беневенто»
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«Интер» разгромил «Верону», «Лацио» забил шесть голов «Беневенто» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Интер» на своём поле разгромил «Верону» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Дубль в составе миланской команды оформил Мауро Икарди, один мяч записал на свой счёт Иван Перишич.
«Лацио» в родных стенах крупно победил «Беневенто» — 6:2. За римскую команду забивали Чиро Иммобиле, оформивший дубль, Стефан де Врей, Фелипе Кайседо, Луис Альберто и Лукас Лейва.
В других матчах тура «Фиорентина» обыграла «Кротоне» (2:0), «Торино» разгромил «Кальяри» (4:0), «Аталанта» была сильнее «Удинезе» (2:0), а «Дженоа» и СПАЛ поделили очки (1:1).
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