«Авангард» забил четыре безответных мяча в ворота «Факела»

«Авангард» разгромил «Факел» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Авангард» набрал 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» имеет в активе 22 балла и располагается на последней позиции.