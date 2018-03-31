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«Авангард» забил четыре безответных мяча в ворота «Факела»
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«Авангард» забил четыре безответных мяча в ворота «Факела» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Авангард» разгромил «Факел» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Все голы были забиты во втором тайме. Дубль в составе курской команды оформил Ильнур Альшин, по одному мячу записали на свой счёт Аслан Дашаев и Руслан Болов.
«Авангард» набрал 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» имеет в активе 22 балла и располагается на последней позиции.
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