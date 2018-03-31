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«Торино» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии
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«Торино» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Торино» нанес разгромное поражение «Кальяри» в матче 30-го тура чемпионата Италии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Яго Фальке, Адем Ляич, Кристиан Ансальди и Джоэл Оби.
В другом матче тура «Дженоа» сыграла вничью со СПАЛ — 1:1.
Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур "Кальяри" (Кальяри) — «Торино» (Турин) — 0:4 Голы: 0:1 — Фальке, 61; 0:2 — Ляич, 65; 0:3 — Ансальди, 79; 0:4 — Оби, 87  "Дженоа" (Генуя) — СПАЛ (Феррара) — 1:1 Голы: 1:0 — Лападула, 30 (пенальти); 1:1 — Лаццари, 60
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