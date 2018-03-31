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«Авангард» забил 4 безответных мяча «Факелу»
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«Авангард» забил 4 безответных мяча «Факелу» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
«Авангард» разгромил «Факел» в матче 30-го тура ФНЛ — 4:0. Воронежский клуб занимает последнее место в турнирной таблице и сохраняет лишь теоретические шансы на выживание.
Первенство России
30-й тур  "Факел" (Воронеж) — «Авангард» (Курск) — 0:4 (0:0)
Голы: Альшин, 60 (0:1). Дашаев, 67 (0:2). Альшин, 70 (0:3). Болов, 90+1 (0:4).
"Факел": Федоров, Осипенко, Шарифи, Хайманов, Семенов (Молодцов, 77), Афанасьев, Мануковский, Кузьмин, Мичуренков (Сердюк, 83), Лебеденко, Алхазов (Лукьянов, 79).
"Авангард": Чагров, Гоцук, Багаев, Дашаев, Альшин, Коробов (Акбашев, 80), Гурфов, Нетфуллин, Синяев (Митасов, 63), Минаев (Федчук, 70), Тлупов (Болов, 73).
Предупреждения: Кузьмин, 18. Альшин, 28. Лебеденко, 28. Мичуренков, 74.
Судья: Кукуян (Сочи).
Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
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