«Авангард» забил 4 безответных мяча «Факелу»

«Авангард» разгромил «Факел» в матче 30-го тура ФНЛ — 4:0. Воронежский клуб занимает последнее место в турнирной таблице и сохраняет лишь теоретические шансы на выживание.

Первенство России

30-й тур "Факел" (Воронеж) — «Авангард» (Курск) — 0:4 (0:0)

Голы: Альшин, 60 (0:1). Дашаев, 67 (0:2). Альшин, 70 (0:3). Болов, 90+1 (0:4).

"Факел": Федоров, Осипенко, Шарифи, Хайманов, Семенов (Молодцов, 77), Афанасьев, Мануковский, Кузьмин, Мичуренков (Сердюк, 83), Лебеденко, Алхазов (Лукьянов, 79).

"Авангард": Чагров, Гоцук, Багаев, Дашаев, Альшин, Коробов (Акбашев, 80), Гурфов, Нетфуллин, Синяев (Митасов, 63), Минаев (Федчук, 70), Тлупов (Болов, 73).

Предупреждения: Кузьмин, 18. Альшин, 28. Лебеденко, 28. Мичуренков, 74.

Судья: Кукуян (Сочи).

Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».