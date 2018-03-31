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ФК «Металлист» из Королева сыграл вничью с «Олимпиком» из Мытищ
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ФК «Металлист» из Королева сыграл вничью с «Олимпиком» из Мытищ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Футбольный клуб «Металлист» из подмосковного Королева в товарищеском матче в Мытищах сыграл вничью с местным «Олимпиком» со счетом 1:1, сообщается на официальном сайте ФК «Металлист».
Товарищеский матч «Олимпик» — «Металлист» состоялся на стадионе «Строитель» в подмосковных Мытищах в субботу.
«ФК «Металлист» в товарищеском матче сыграл вничью с командой «Олимпик» со счетом 1:1 (результат первого тайма — 0:0)», — сообщается на сайте.
Футбольный клуб «Металлист» проводит товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону первенства Московской области среди команд 3 дивизиона, который стартует для команды из Королева 21 апреля выездным матчем против команды «СОК Керамик» из Балашихи.
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