Волейбол. Мужчины. Суперлига-2017/18. Плей-офф. «Зенит» победил «Кузбасс»

Кемеровчане без своего лидера попали под каток казанского «Зенита» в первом матче полуфинала, где солировал уходящий из Казани Леон.

Кемеровский «Кузбасс» весьма неожиданно выбил в четвертьфинале мужской Суперлиги «Белогорье» — команду, которая на протяжении всего сезона преследовала казанский «Зенит» в таблице чемпионата России. Ни на какое стечение обстоятельств это нельзя было списать, потому что кемеровчане не отдали сопернику ни одного сета за два матча. Вероятно, «Кузбассу» помогли тренерские перестановки у «Белогорья», из-за которых сложилась неопределённая и не слишком стабильная ситуация в клубе. Но это были проблемы белгородцев. Главный тренер кемеровчан Туомас Саммельвуо создал отличный коллектив, который уже добился многого и готов был потрепать лучший клуб мира.

«Зенит» пока что может сосредоточиться на матчах чемпионата России, потому что в Лиге чемпионов основные баталии для казанцев начнутся не скоро. В четвертьфинале подопечные Владимира Алекно победили «Нову», но подавляющего преимущества у «Зенита» не было. «Нова» взяла по одному сету в каждом матче и доставила целый ряд проблем лидеру российской Суперлиги. Так что настрой у казанцев на полуфинал с ярким «Кузбассом» был самый серьёзный.

Как играть без Полетаева

Накануне матча из расположения казанского «Зенита» пришли горячие новости. Звёздный доигровщик команды Вильфредо Леон заявил, что после завершения этого сезона покинет Казань. Леон признался, что настроен закончить свои выступления за «Зенита» на самой высокой ноте, победив и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Начали первый сет подопечные Алекно действительно по-чемпионски. На первый технический перерыв хозяева ушли при счёте 8:5 в свою пользу. Саммельуо пытался внести коррективы в игру «Кузбасса» во время паузы, но большой проблемой для кемеровчан стала не готовность лидера клуба Виктора Полетаева принять участие в этой встрече. Полетаев в этом сезоне стал без всякого преувеличения одним из самых ярких и эффективных игроков всей Суперлиги. Игра в атаке молодого волейболиста стала одним из ключевых факторов в победе над «Белогорьем» в четвертьфинале. В отсутствии Полетаева основная нагрузка легла на плечи Ярослава Подлесных , который делал, всё что было в его силах. Но в первом сете главной проблемой для кемеровчан стал всё тот же Вильфредо Леон, действовавший практически без ошибок. При счёте 16:13 в пользу «Зенита» у «Кузбасса» был шанс завязать борьбу в партии, но подопечные Саммельвуо не справились с атакой казанцев на блоке и в концовке откровенно доигрывали сет. 25:16 — более чем уверенное начало для «Зенита».

«Кузбасс» взбодрился, но этого было мало

В начале второго сета кемеровчане активизировались и показалось, что завяжется равная борьба, но уже к первому техническому перерыву во второй партии «Зенит» создал себе неплохой перевес — 8:5. Заменивший Полетаева в основе «Кузбасса» Виталий Васильев , безусловно, не мог с ходу дать команде то, что давал Виктор. Во второй партии у гостей ещё и забарахлил приём, из-за чего Васильеву приходилось не раз атаковать из сложных позиций. Опытный казанский блок грамотно этим пользовался, в результате чего преимущество «Зенита» продолжало медленно, но верно расти — 16:12 ко второму техническому перерыву.

Саммельвуо решил выпустить на площадку опытного связующего Сергея Макарова , который был призван зажечь партнёров и вдохнуть в них новые эмоции. И это начало работать. «Кузбасс» сократил отставание в счёте всего до двух очков — 18:20. Но в концовке хозяева традиционно прибавили и избавили себя от лишних нервов — 25:20. Символично, что 25-е очко в обеих партиях приносил «Зениту» Вильфредо Леон.

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