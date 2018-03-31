«Динамо» одержало волевую победу над «Арсеналом» в матче 24-го тура РФПЛ

Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Арсенал» открыл счёт благодаря голу Артёма Дзюбы (53-я минута).

«Динамо» (27 очков) благодаря победе поднялось на десятое место в турирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (32 очка) остался на седьмой позиции.

Ранее грозненский «Ахмат» и хабаровский СКА не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.