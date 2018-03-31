«Динамо» одержало волевую победу над «Арсеналом» в матче 24-го тура РФПЛ 

Встреча завершилась со счётом 2:1.
«Арсенал» открыл счёт благодаря голу Артёма Дзюбы (53-я минута).
«Динамо» ответило двумя забитыми мячами — Владимира Рыкова (71-я минута) и Фёдора Черных (74-я минута).
На 81-й минуте Кирилл Панченко не реализовал пенальти.
«Динамо» (27 очков) благодаря победе поднялось на десятое место в турирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (32 очка) остался на седьмой позиции.
Ранее грозненский «Ахмат» и хабаровский СКА не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.