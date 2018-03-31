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Сёмин не видит плюсов в переноса матча с "Амкаром" в Москву

Миятович: "Не хотел бы, чтобы в Лиге Чемпионов "Реалу" попалась "Барселона" - ни в 1/2 финала, ни в финале"