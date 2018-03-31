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«Интер» — «Верона» — 3:0, «Фиорентина» — «Кротоне» — 2:0 (обзоры)
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«Интер» — «Верона» — 3:0, «Фиорентина» — «Кротоне» — 2:0 (обзоры) 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 30-го тура итальянской Серии А.
"Интер" — «Верона» — 3:0  "Фиорентина" — «Кротоне» — 2:0
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