«Динамо» одержало волевую победу над «Арсеналом»

Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Химках, где московское «Динамо» принимало тульский «Арсенал». Динамовцы, пропустив первыми, сумели добиться победы с результатом 2:1.

"Динамо" довело встречу до победы 2:1, набрало 27 очков и занимает 11 место. «Арсенал», имея в активе 32 очка, идет седьмым.