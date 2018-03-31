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«Динамо» одержало волевую победу над «Арсеналом»
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«Динамо» одержало волевую победу над «Арсеналом» 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Химках, где московское «Динамо» принимало тульский «Арсенал». Динамовцы, пропустив первыми, сумели добиться победы с результатом 2:1.
Первый тайм прошел с некоторым преимуществом хозяев, но завершился нулевой ничьей. Главный события развернулись после перерыва. На 54 минуте Артем Дзюба выиграл у динамовских защитников борьбу в воздухе и точно пробил головой по воротам Антона Шунина. Но москвичи сумели отыграться, а затем и выйти вперед. На 72 минуте Владимир Рыков смог отличиться после розыгрыша углового. А через две минуты Федор Черных в падении переправил второй мяч в ворота туляков. «Динамо» могло развить успех, забей Кирилл Панченко пенальти. Но нападающий бело-голубых проиграл дуэль вратарю Михаилу Левашову.
"Динамо" довело встречу до победы 2:1, набрало 27 очков и занимает 11 место. «Арсенал», имея в активе 32 очка, идет седьмым.
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