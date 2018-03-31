«Хоффенхайм» разгромил «Кёльн» — 6:0, «Шальке» переиграл «Фрайбург»

«Хоффенхайм» разгромил «Кёльн» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В других матчах тура «Шальке» был сильнее «Фрайбурга» (2:0), «Ганновер» проиграл «РБ Лейпциг (2:3), „Байер“ сыграл вничью с „Аугсбургом“ (0:0), а „Штутгарт“ поделил очки с „Гамбургом“ (1:1).