«Байер» завершил домашний матч с «Аугсбургом» нулевой ничьей

«Байер» набрал 45 очков и занимает пятое место. У «Аугсбурга» 36 очков и девятое место.

В следующем туре «Байер» на выезде сыграет с «РБ Лейпциг», а «Аугсбург» примет «Баварию».

Чемпионат Германии Бундеслига 28-й тур «Байер» — «Аугсбург» — 0:0